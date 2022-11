Egitto-Italia: la visita del ministro Shoukry a Roma segnerebbe un nuovo passo avanti nelle relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’incontro di un’ora e un quarto a Sharm el Sheikh tra il capo dello Stato egiziano, Abdel Fattah al Sisi, e il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, i rapporti tra Italia ed Egitto potrebbero vedere un ulteriore passo in avanti con la visita a Roma del ministro degli Esteri del Cairo, Sameh Shoukry. Il capo della diplomazia, infatti, ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che intende partecipare all’ottava edizione dei Med Dialogues, l'annuale appuntamento internazionale promosso dall’Italia con la partecipazione dei rappresentati di governi, organizzazioni internazionali, think thank e mondo economico e culturale. "Farò del mio meglio per esserci", ha detto lo stesso capo della diplomazia egiziana. Vale la pena ricordare che Shoukry era assente dai Med Dialogues dello scorso anno e la sua ultima partecipazione risale al 2019. La conferenza sui dialoghi mediterranei, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dall'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), si terrà il 2 e 3 dicembre a Roma. (segue) (Cae)