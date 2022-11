Egitto-Italia: la visita del ministro Shoukry a Roma segnerebbe un nuovo passo avanti nelle relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da mesi l’Egitto sta inviando segnali di distensione all’Italia, nonostante gli scarsi passi in avanti sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki. Bassam Radi, attuale portavoce della presidenza guidata da Al Sisi, è stato designato nuovo ambasciatore a Roma e dovrebbe assumere l’incarico al termine della summit sul clima Cop27. Dopo il decesso dell’ambasciatore Alaa Rushdy lo scorso gennaio, la sede diplomatica è infatti rimasta vacante. La scelta di una figura diplomatica di rilievo e molto vicina ad Al Sisi non appare casuale. Radi, 54 anni, parla inglese, italiano e francese. In precedenza ha lavorato presso l’ambasciata d’Egitto in Italia e negli Emirati Arabi Uniti ed è stato console generale a Istanbul. Radi ha lavorato presso il ministero degli Affari esteri del Cairo come direttore del dipartimento antiterrorismo internazionale e direttore degli affari delle Nazioni Unite. Inoltre, il diplomatico è stato membro della Commissione nazionale per la predisposizione della nuova legge antiterrorismo nel 2015 e membro della Commissione suprema di sicurezza per la lotta al terrorismo. (segue) (Cae)