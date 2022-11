Egitto-Italia: la visita del ministro Shoukry a Roma segnerebbe un nuovo passo avanti nelle relazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il faccia a faccia tra Meloni e Al Sisi di Sharm el Sheikh “ha dato occasione al presidente Meloni di sollevare il tema del rispetto dei diritti umani e di sottolineare la forte attenzione dell'Italia sui casi di Giulio Regeni e Patrick Zaki”, ha sottolineato una nota di Palazzo Chigi, aggiungendo che “durante l'incontro si è parlato di approvvigionamento energetico, fonti rinnovabili, crisi climatica e immigrazione”. Il comunicato stampa diffuso dalla parte egiziana ha confermato che nel colloquio Meloni-Al Sisi si è discusso “della cooperazione per ottenere verità e giustizia” sul caso Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e barbaramente ucciso nel 2016 al Cairo. Ma la presidenza del Paese delle piramidi non ha menzionato Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, a lungo detenuto in carcere in Egitto e rilasciato lo scorso dicembre 2021, ancora sotto processo con l'accusa di aver diffuso "false notizie”. La prossima udienza sul caso Zaki, peraltro, è stata fissata al 29 novembre. (segue) (Cae)