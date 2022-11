Egitto-Italia: la visita del ministro Shoukry a Roma segnerebbe un nuovo passo avanti nelle relazioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dalla presidenza egiziana, nell'incontro tra i due leader si è parlato anche “degli ultimi sviluppi relativi alla sicurezza del Mediterraneo, in particolare il fascicolo libico”. In particolare, si è convenuto sulla necessità di lavorare per preservare l'unità e la sovranità della Libia, sostenere l’organizzazione di elezioni presidenziali e parlamentari, oltre a preservare le istituzioni nazionali libiche e rafforzare il ruolo delle autorità di sicurezza nella lotta al terrorismo. Spazio anche ai "modi per sviluppare le relazioni economiche, commerciali e di investimento tra Italia ed Egitto", ma anche "la cooperazione congiunta nel settore industriale e nella sicurezza energetica", ha precisato un comunicato della parte egiziana. Come ricordato dall'ambasciatore Radi, “la sicurezza energetica è uno dei più importanti percorsi di partnership tra le due parti negli ultimi anni, soprattutto attraverso la partnership con Eni nel settore del gas naturale”. In merito, vi è la possibilità di studiare la realizzazione di un cavo elettrico sottomarino con l'Italia. (segue) (Cae)