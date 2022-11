Egitto-Italia: la visita del ministro Shoukry a Roma segnerebbe un nuovo passo avanti nelle relazioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio anche al dossier migranti, con gli egiziani primi per nazionalità dichiarata allo sbarco in Italia: ben 18.217 su 88.100 persone sbarcate al 7 novembre, secondo i dati del Viminale. A tal proposito, Al Sisi ha ribadito la disponibilità dell’Egitto "a collaborare con le autorità del governo italiano nel contrasto al traffico di esseri umani", ha aggiunto la nota egiziana. Durante il colloquio sono stati scambiati pareri “sul coordinamento degli sforzi tra Italia ed Egitto come partner di spicco dell'Unione Europea nella lotta alle migrazioni illegali”. In merito, il presidente Al Sisi “ha affermato la disponibilità dell'Egitto a collaborare con le autorità italiane competenti al riguardo, sulla base del pieno impegno dell'Egitto nella lotta a tale fenomeno”, si legge ancora nel comunicato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della presidenza egiziana. (Cae)