Ue: Lega, benvenuti De Blasis, Gazzini, Ghidoni, partito ora con 25 eurodeputati

- Nel consueto appuntamento delle riunioni di delegazione e gruppo, gli europarlamentari della Lega e del gruppo Identità e Democrazia hanno oggi dato il benvenuto ai nuovi eletti Elisabetta De Blasis, Matteo Gazzini, Paola Ghidoni. Secondo quanto riferito in una nota, la delegazione della Lega conta ora 25 parlamentari europei. "Un caloroso benvenuto ai nuovi eletti, che arricchiscono la squadra della Lega al Parlamento Europeo - primo partito italiano - portando un valore importante di esperienza e rappresentatività dei territori. Siamo pronti a lavorare insieme fin da subito per portare avanti le istanze del nostro movimento in Europa, sempre a difesa dei cittadini italiani", affermano gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi (capo delegazione Lega) e Marco Zanni (presidente gruppo Id). (Beb)