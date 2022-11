Roma: Rocca (Fd'I), primo anno Gualtieri totalmente insufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo anno da sindaco di Roma di Roberto Gualtieri "è totalmente insufficiente". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "È comprensibile che il sindaco Gualtieri tenti di dare un senso a un anno di poco o nulla, poiché nessun romano si è accorto del cambio di passo che ha tentato di raccontare - spiega -. La crisi in cui versano alcune aziende partecipate ancora non ha trovato risposte concrete, la qualità dei servizi offerti ai cittadini è pessima, le criticità quali decoro, rifiuti, sicurezza, servizi sociali mobilità e manutenzione stradale sono ancora tutte al loro posto, salvo una serie di buoni propositi ai quali non seguono i fatti. Portare a consuntivo alcuni dati - prosegue - dovuti alla ripartenza è uno stravolgimento della realtà, poiché è normale che dopo la serrata i numeri siano diversi rispetto a due anni fa ma gli stessi sono totalmente insufficienti per portare Roma al livello delle altre capitali mondiali. Siamo in ritardo su tutte le opere per il Giubileo - aggiunge - e rischiamo di perdere alcuni fondi del Pnrr per la mancanza di figure professionali interne all'amministrazione che dovrebbero lavorare su progetti e gare. Se dovessimo dare un voto al primo anno della giunta Gualtieri - conclude Rocca - sarebbe sicuramente insufficiente". (Com)