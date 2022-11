Ue: Commissione adotta linee guida su riforma piano di governance e patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha adottato una comunicazione che definisce gli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'Ue e del patto di stabilità. Nelle intenzioni della Commissione i nuovi orientamenti mirano a rafforzare la sostenibilità del debito e a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva attraverso gli investimenti e le riforme. In base alla nuova comunicazione, la riforma del Patto di stabilità proposta dalla Commissione sarà tarata su ogni Stato membro. Gli Stati membri avrebbero quindi un maggior margine di manovra e di tempo nel definire il loro percorso di aggiustamento fiscale, rafforzando la titolarità nazionale delle loro traiettorie di bilancio. In questo contesto, un unico indicatore operativo, ovvero la spesa primaria netta, cioè la spesa che è sotto il controllo di un governo, servirebbe come base per stabilire il percorso di aggiustamento fiscale e per effettuare la sorveglianza fiscale annuale. "Le proposte che presentiamo oggi mirano a conciliare tre imperativi, che sono complementari e non contraddittori. In primo luogo, vogliamo sostenere la crescita e migliorare la sostenibilità del debito. In secondo luogo, vogliamo rafforzare la titolarità nazionale delle decisioni economiche (politiche fiscali, riforme e investimenti) e allo stesso tempo inserirle in un nuovo quadro comune. In terzo luogo, vogliamo semplificare le nostre regole preservandone l'intelligenza", ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. " In breve, vogliamo mettere finalmente sullo stesso piano crescita e stabilità e lavorare efficacemente per raggiungerle entrambe. È questa, in sostanza, la sfida che abbiamo davanti a noi, e una priorità urgente nell'attuale congiuntura critica per le nostre economie", ha aggiunto. (segue) (Beb)