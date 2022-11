Ue: Commissione adotta linee guida su riforma piano di governance e patto di stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la comunicazione presentata, nell'ambito del quadro comune dell'Ue, la Commissione proporrà, per ogni Stato membro con un debito pubblico consistente o moderato, un percorso di aggiustamento pluriennale di riferimento in termini di spesa primaria netta per quattro anni. Nelle attuali circostanze di alti livelli di debito post Covid, si legge nel comunicato rilasciato dalla Commissione Ue, "l'attuale parametro di riduzione del debito implica un aggiustamento fiscale troppo impegnativo, prociclico e anticipato. Gli orientamenti propongono quindi di passare a un quadro di sorveglianza maggiormente basato sul rischio, metta al centro la sostenibilità del debito e che differenzi maggiormente i Paesi tenendo conto delle loro sfide in materia di debito pubblico". Non una modifica del rispetto dei parametri del rispetto del 3 per cento sul rapporto deficit/Pil e del 60 per cento rispetto al debito/Pil, ma piuttosto un percorso di aggiustamento su misura per ogni singolo Paese. I piani nazionali a medio termine, per gli Stati membri con problemi di debito medio e alto, dovrebbero quindi garantire un percorso sostenibile di riduzione del debito insieme a riforme e investimenti. Il piano strutturale di bilancio a medio termine sarebbe poi valutato dalla Commissione e approvato dal Consiglio, che delineerebbe il percorso di bilancio a medio termine e gli impegni in materia di riforme e investimenti. (segue) (Beb)