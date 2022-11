Ue: Commissione adotta linee guida su riforma piano di governance e patto di stabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a quanto previsto dalle linee guida, la Commissione controllerà costantemente l'attuazione dei piani e gli Stati membri presenteranno relazioni annuali sui progressi compiuti nell'attuazione dei piani per facilitare un monitoraggio efficace e garantire la trasparenza. La procedura per i disavanzi eccessivi sarà mantenuta, mentre quella per il debito sarà rafforzata e verrà attivata quando uno Stato membro con un debito superiore al 60 per cento del Pil si discosta dal percorso di spesa concordato. I meccanismi di applicazione sarebbero inoltre rafforzati: l'uso delle sanzioni finanziarie sarebbe reso più efficace, riducendo i loro importi per una maggiore applicabilità. Verrebbero inoltre rafforzate le cosiddette sanzioni reputazionali. La condizionalità macroeconomica per i fondi strutturali e per lo Strumento per la ripresa e la resilienza verrebbe applicata con uno spirito simile, ovvero i finanziamenti dell'Ue potrebbero essere sospesi anche quando gli Stati membri avessero intrapreso azioni efficaci per correggere il loro deficit eccessivo. Per gli Stati membri identificati con squilibri nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, i piani includeranno anche riforme e investimenti per correggere tali squilibri. Sulla base di questa comunicazione gli Stati membri e la Commissione dovranno raggiungere un consenso sulla riforma del quadro di governance economica prima delle procedure di bilancio degli Stati membri per il 2024. La Commissione Ue, come si legge nel comunicato stampa, prenderà in considerazione la presentazione di proposte legislative sulla base della comunicazione odierna e delle discussioni che ne seguiranno e, nel primo trimestre del 2023, fornirà nuovamente indicazioni sulla politica di bilancio. (Beb)