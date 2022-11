Imprese: Enel prima azienda ad allineare pienamente informative aziendali con il Net Zero Company Benchmark di Climate Action 100+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori istituzionali abrdn, National Trust e Robeco, che insieme a Enel sono impegnati nell'iniziativa Climate Action 100+, hanno riconosciuto Enel come la prima e unica azienda che allinea pienamente le proprie informative aziendali con il Net Zero Company Benchmark di Climate Action 100+. Nata come iniziativa guidata da investitori, Climate Action 100+ include circa 700 investitori a livello globale, responsabile di oltre 68 trilioni di dollari Usa in asset gestiti, il cui obiettivo è assicurare che le aziende maggiormente responsabili delle emissioni di gas serra nel mondo agiscano sul fronte del cambiamento climatico. Nel marzo 2021, Climate Action 100+ ha lanciato il proprio Net Zero Company Benchmark , definendo gli indicatori chiave di successo per l'allineamento delle aziende con un futuro a emissioni zero e con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Il Benchmark è il fondamento su cui si basano gli investitori che si impegnano con "focus companies" nell'ambito di Climate Action 100+, in quanto raccoglie informazioni chiare e confrontabili sulle modalità con cui le aziende stanno riallineando le proprie strategie ed operazioni aziendali in funzione degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. (segue) (Com)