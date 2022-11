Imprese: Enel prima azienda ad allineare pienamente informative aziendali con il Net Zero Company Benchmark di Climate Action 100+ (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conformità ai criteri alla base degli indicatori del Benchmark è una tappa significativa per Enel e per i principali investitori che riflette il valore del dialogo tra aziende e investitori. Enel è impegnata nella decarbonizzazione delle proprie attività, in linea con un percorso di contenimento della temperatura globale a 1,5 °C, e punta a raggiungere l’obiettivo Net Zero entro il 2040. La strategia di decarbonizzazione dell'azienda prevede la transizione verso la generazione da energie rinnovabili e sistemi di accumulo, l’uscita graduale dalla generazione di energia elettrica da carbone entro il 2027 e dal gas naturale, sia a livello di generazione di energia che di vendite ai clienti, entro il 2040. “Si tratta di un grande risultato per Enel, che riconosce gli sforzi compiuti dall'azienda per il rilascio di informative collegate al clima che sono pienamente allineate alle aspettative dei nostri investitori” ha dichiarato Francesco Starace, Ad e direttore generale di Enel. “È anche la dimostrazione che una chiara strategia legata al clima e un dialogo costruttivo tra le aziende e gli azionisti possono comportare significativi passi avanti verso il raggiungimento degli impegni "Net Zero" in linea con l'Accordo di Parigi. Ci auguriamo di poter continuare la nostra cooperazione con Climate Action 100+ e speriamo che il risultato di Enel incoraggi altre aziende ad aumentare i loro impegni per la lotta al cambiamento climatico". (segue) (Com)