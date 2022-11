Lazio 2023: Zingaretti, su alleanza ognuno si prenda responsabilità, errare umano perseverare diabolico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'alleanza, in vista delle prossime elazioni regionali del Lazio, ognuno si prenda le proprie responsabilità: "errare è umano, perseverare è diabolico". Lo ha detto il presidente uscente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della Conferenza stampa di fine mandato al Tempio di Adriano a Roma. "Queste sono brutte ingerenze di vicende politiche che riguardano il passato del centrosinistra e che per altro hanno già permesso l'elezione di La Russa al Senato, Fontana alla Camera e di Giorgia Meloni alla presidenza del Consiglio. Errare è umano. Perseverare diabolico - ha sottolineato Zingaretti -. Abbiamo governato insieme da due anni per realizzare un programma con le forze di Azione, di Italia Viva, della sinistra, delle forze civiche, del Pd, del M5s. Quindi, c'è una grande unità e solidarietà che ci ha portato fino a questa notte ad essere utili alla nostra comunità. Quello che sta avvenendo ho l'impressione che non c'entri nulla con i programmi, i contenuti, le scelte. Noi siamo andati avanti in un grande clima di cooperazione e per questo a me dispiace molto ciò che sta avvenendo ma da domani alle ore 14:00 io chiudo questa stagione e poi tutti si assumeranno le proprie responsabilità", ha concluso Zingaretti. (Rer)