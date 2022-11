Sociale: Acli Roma, al via campionati calcio a 5 e a 8 per bambini e ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderanno il via il prossimo fine settimana i campionati provinciali di calcio a 5 e calcio a 8 promossi dall'Unione sportiva Acli di Roma e che coinvolgeranno bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni. Il torneo, che dalla scorsa edizione è intitolato a Giovanni Alebardi, membro dell'Us Acli Roma prematuramente scomparso, si protrarrà fino alle festività pasquali del 2023, quando verranno disputate le finali, in una sede unica ancora da definire, che coinvolgeranno tutte le squadre iscritte. Saranno 107 le squadre al via (72 nel calcio a 5 e 35 nel calcio a 8), divise in diverse categorie, dai "topolini" (nati nel 2016 e 2017) fino agli under 18. In totale, tra atleti, allenatori e dirigenti, saranno coinvolte circa 1.500 persone. (segue) (Com)