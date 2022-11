Sociale: Acli Roma, al via campionati calcio a 5 e a 8 per bambini e ragazzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sport e l'attività fisica – commenta Luca Serangeli, presidente dell'Us Acli Roma – sono elementi fondamentali nella crescita e nello sviluppo dei bambini e dei ragazzi. Con questo torneo offriamo loro la possibilità di divertirsi, di confrontarsi, di crescere e anche di incontrare tanti altri coetanei con i quali condividono la stessa passione per il calcio e lo sport sano. Come Us Acli – aggiunge Serangeli – puntiamo molto allo sviluppo del settore giovanile e proprio a tal proposito abbiamo voluto rafforzare la commissione tecnica, ora composta da 3 elementi: Andrea Aniballi, Massimiliano Rosci e Alessandro Albonico". (Com)