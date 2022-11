Viabilità: Anas, da domani limitazioni al transito sull'asse interurbano di Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota di aver programmato la sostituzione del giunto di dilatazione del viadotto Brembo lungo la strada statale 342 Dir. A "Asse interurbano di Bergamo" al km 1,590 in direzione Como. Per mitigare i disagi alla viabilità sono state programmate limitazioni al transito nei giorni di minor afflusso di veicoli. Nel dettaglio verrà istituita la chiusura alternata delle corsie di marcia e sorpasso, in base alle esigenze di cantiere, dalle ore 9 di domani 10 novembre fino alle ore 6 del 14 novembre, dal km 1,000 al km 1,600. Inoltre, nell'ambito dei lavori di riqualificazione della segnaletica verticale lungo la statale 342 Dir. A "Asse interurbano di Bergamo", verrà istituito il restringimento di carreggiata dal km 4,600 al km 0,000 ( in direzione Bergamo) a partire dalle ore 21 di domani 10 novembre, fino alle ore 6 del giorno successivo. (Com)