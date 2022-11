Sanità: Cnr, passi avanti sperimentali per terapia tumore al pancreas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passi avanti sperimentali per la terapia del tumore al pancreas. I risultati pubblicati sul Journal of experimental & clinical cancer research di una ricerca condotta all'Istituto di genetica e biofisica "Adriano Buzzati Traverso" del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli mostrano che una nuova popolazione di cellule staminali tumorali è coinvolta nella formazione delle metastasi epatiche. Lo studio è stato sostenuto dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e dalla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas (Fimp). Il cancro al pancreas (Pc) è una malattia ancora difficile da curare e nella maggior parte dei casi la morte dei pazienti è dovuta alla formazione di metastasi. La diagnosi è spesso tardiva, poiché il tumore non dà sintomi, e in molti pazienti tale tumore resiste alle chemioterapie, verosimilmente anche a causa di una sottopopolazione cellulare tumorale con caratteristiche di staminalità: queste cellule sono in grado di rigenerare il tumore stesso e di adattarsi a modificazioni dell'ambiente circostante, come la presenza di farmaci o la scarsità di risorse vitali. L'individuazione di nuovi biomarcatori e l'utilizzo di trattamenti più efficaci e specifici sono dunque una priorità per il trattamento più efficace di questa malattia. (segue) (Com)