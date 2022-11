Sanità: Cnr, passi avanti sperimentali per terapia tumore al pancreas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Un gruppo di ricerca dell'Istituto di genetica e biofisica "Adriano Buzzati Traverso" del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Igb) di Napoli, coordinato da Enza Lonardo, ha condotto uno studio i cui risultati sono stato pubblicati sul Journal of experimental & clinical cancer research. I dati ottenuti hanno portato all'identificazione di una sottopopolazione di cellule staminali tumorali altamente metastatica e caratterizzata dall'espressione della proteina Lamc2. "La presenza di questa proteina favorisce la migrazione delle cellule tumorali in organi secondari e ne incrementa il potenziale di staminalità, rendendole altamente resistenti ai trattamenti chemioterapici e favorendo l'insorgenza di metastasi, in particolare nel fegato", ha spiegato Lonardo. Lo studio ha permesso di identificare un meccanismo molecolare alla base dell'elevata espressione di questo marcatore. Si tratta di una proteina assente nelle cellule del pancreas normale e invece presente e attiva in cellule tumorali che risiedono in un microambiente ricco della molecola TGFbeta1. "La presenza di TGFbeta1 induce l'espressione di Lamc2, promuovendo così l'insorgenza di un cancro più aggressivo, che risponde meno alle terapie farmacologiche convenzionali", ha aggiunto la ricercatrice. "Abbiamo osservato però che il trattamento dei tumori con il farmaco vactosertib, un nuovo inibitore del recettore del TGFbeta1, potenzia l'effetto del chemioterapico gemcitabina portando a una completa eliminazione delle cellule Lamc2 positive e a una drastica riduzione delle metastasi epatiche", ha proseguito. (segue) (Com)