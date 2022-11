Sanità: Cnr, passi avanti sperimentali per terapia tumore al pancreas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidenza e la mortalità del cancro al pancreas sono in forte aumento: si prevede che tale patologia diventerà la seconda causa di morte per cancro entro il 2030. Secondo i dati dell'Associazione italiana registri tumori (Airtum) e dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), nel 2019 in Italia sono stati diagnosticati circa 13.500 nuovi casi. La scoperta potrebbe portare allo sviluppo di nuovi farmaci in grado di agire in modo specifico sia sulla riduzione diretta dell'espressione di Lamc2, sia in maniera indiretta sul microambiente tumorale, influendo sulla via di segnalazione mediata dal TGFbeta1. "Tali nuovi approcci potrebbero avere importanti implicazioni cliniche al fine di ridurre il potenziale tumorigenico delle cellule e, di conseguenza, di contrastare le recidive e la formazione di metastasi. La ricerca, inoltre, apre la strada a nuovi approcci terapeutici volti all'eliminazione selettiva della popolazione tumorale, colpendo Lamc2", ha concluso Lonardo. Lo studio è stato possibile grazie al sostegno della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas (Fimp). (Com)