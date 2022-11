Pnrr: Giorgetti, discussione su Repower Eu può aprire possibilità revisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione in sede europea sul Repower Eu “potrebbe aprire la possibilità di una revisione e aggiustamento dell’attuale quadro del Pnrr, in relazione anche alle diverse situazioni, esigenze e costi che si sono venuti a presentare”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in audizione nelle commissioni speciali congiunte di Camera e Senato nell’ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef).(Rin)