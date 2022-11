Sardegna: denuncia Cgil, all'Inps aumentano le pratiche ma diminuiscono dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Inps al 2019 al 2021 il numero dei dipendenti è passato da 814 a 698 a livello regionale, a Cagliari da 216 a 191. Il tutto a fronte di prestazioni aumentate e, di una mole di domande cospicua rispetto al personale che deve fornire risposte in tempi congrui. Lo denuncia la Camera del Lavoro Metropolitana Cgil che, insieme alla categoria Fp. “La carenza di risorse umane – ha denunciato la Cgil di Cagliari – ha raggiunto un livello critico tale da riverberarsi, oltre che sui carichi di lavoro degli organici attuali, sulla stessa efficienza nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi ai cittadini”. A certificare il calo netto degli organici sono i dati dell’ultimo bilancio sociale Inps:Ad esempio, c’è stata una crescita delle prestazioni di contrasto alla povertà e inclusione sociale, con la ex provincia di Cagliari che concentra il 35,29 per cento di nuclei percettori di reddito e pensioni di cittadinanza. Inoltre, le ore di cassa integrazione, sia nel 2020 che nel 2021 sono più elevate a Cagliari e Sud Sardegna rispetto al resto della regione: nello specifico, quelle di cassa ordinaria sono diminuite meno che nel resto dell’Isola, mentre quelle di cassa straordinaria, in controtendenza rispetto a tutte le altre province, a Cagliari e Sud Sardegna sono aumentate del 67,33 per cento nel 2021 rispetto all’anno precedente. (segue) (Rsc)