Sardegna: denuncia Cgil, all'Inps aumentano le pratiche ma diminuiscono dipendenti (2)

- Per il sindacato la previsione di soltanto quaranta assunzioni in tutta la Sardegna non può far fronte alle necessità. Non a caso, la Fp Cgil nazionale, già lo scorso 30 settembre aveva manifestato forti preoccupazioni sui prospetti relativi alla rilevazione delle carenze di organico di tutte le strutture dell’Istituto, che apparivano palesemente sottostimati, in particolare in alcune aree del territorio nazionale. La Cgil di Cagliari ha sollecitato i vertici dell’istituto provinciale a farsi portavoce del problema ai livelli più alti e, nel frattempo, nel corso dell’incontro è stato preso l’impegno per una collaborazione più stretta fra gli uffici del patronato e quelli Inps, incrementando la comunicazione e lo scambio di informazioni ma anche ipotizzando percorsi di formazione congiunta degli operatori. “La situazione di crisi che caratterizza il tessuto sociale ed economico del nostro territorio non può prescindere da un adeguato funzionamento dei servizi pubblici”, hanno detto Simona Fanzecco e Nicola Cabras sottolineando che “le attività svolte dall’Inps rappresentano una parte essenziale nell’erogazione di servizi ormai imprescindibili per i cittadini in difficoltà”. Da qui l’auspicio che venga affrontato e risolto al più presto il tema della carenza di organici. (Rsc)