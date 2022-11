© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho contatto l'amico Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, per esprimergli la vicinanza della Lombardia e comunicargli che siamo a disposizione per qualsiasi tipo di supporto qualora ve ne fosse bisogno". Lo comunica in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. (Com)