Edilizia: Giorgetti, Superbonus va rivisto in modo selettivo

- Il Superbonus “va rivisto in modo selettivo”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in audizione nelle commissioni speciali congiunte di Camera e Senato nell’ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef). “Non sottovalutiamo il contributo che ha dato questa misura in una fase economica particolarmente critica del Paese. È chiaro che però è tempo – ha aggiunto - per una riflessione comune rispetto all’esperienza del Superbonus”. Il governo “sta ragionando su diverse ipotesi” e sarà assicurata “un’adeguata fase transitoria per evitare di ingarbugliare ulteriormente una situazione già di per sé ingarbugliata”.(Rin)