Imprese: Unicredit eroga finanziamento da 15 milioni a favore di Farmagorà holding spa

- Farmagorà holding spa, Gruppo fondato a Bergamo ad inizio 2021 dai due co-fondatori Francesco Carantani e Marco Premoli, che vantano una pluriennale esperienza sia in campo farmaceutico che retail, ha ottenuto da Unicredit un finanziamento di quindici milioni di euro della durata di otto anni. Nello specifico - riferiscono Unicredit e Farmagorà in una nota congiunta -, Farmagorà che a fine anno conterà ventisei farmacie di proprietà, potrà perseguire la sua strategia di sviluppo aziendale attraverso l’acquisizione di ulteriori società titolari di licenza farmaceutica. Farmagorà è un modello fisico e digitale pensato con i farmacisti per trasformare singole farmacie in un servizio retail integrato capace di connetterle tra loro in un gruppo orientato all’innovazione che sia al servizio del cliente. Farmagorà nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo della farmacia, riunendo i farmacisti in un gruppo dedicato alla salute, che faccia del legame con il territorio uno dei suoi elementi differenzianti. Le principali strategie del gruppo sono rivolte a migliorare le performance delle farmacie acquisite attraverso: formazione del personale su base regolare tramite una piattaforma digitale di e-learning; efficienze, perseguite tramite ottimizzazione dei category, del processo di acquisto e del magazzino; pricing management; servizi digitali quali home delivery e click&collect. "Siamo orgogliosi che Unicredit abbia deciso di sostenere un’azienda innovativa e di nuova costituzione come Farmagorà”, ha dichiarato Francesco Carantani, co-fondatore di Farmagorà Holding Spa. “Il suo appoggio – ha proseguito – sarà fondamentale per consentire l’acquisizione di nuove farmacie e perseguire la nostra strategia di crescita”. “Sosteniamo Farmagorà nell’attuale percorso di crescita, finalizzato ad ampliare il perimetro di attività e consolidare il proprio posizionamento all’interno del settore”, ha affermato Marco Bortoletti, regional manager Lombardia di Unicredit. (Com)