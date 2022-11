Sanità: Locatelli (Css), Pnrr occasione unica per ricerca, non sprecarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i fondi del Pnrr “stiamo vivendo una sorta di Piano Marshall della ricerca, perché si tratta di un’occasione di finanziamento unica e probabilmente irripetibile, e sprecarla sarebbe colpevole non solo verso noi stessi ma anche rispetto alle future generazioni, perché vorrebbe dire non creare investimenti ma solo un debito”. Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, intervenendo alla presentazione del XVII Rapporto Meridiano Sanità promosso da The European House – Ambrosetti. (Rin)