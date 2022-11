Municipio Roma VI: Palozzi (Iac), silenzio assordante di Gualtieri su strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Campidoglio e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "devono immediatamente svegliarsi sulla delicata quanto annosa tematica della sicurezza stradale". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio, Andriano Palozzi, di Italia al centro. "Reputiamo, infatti, sacrosante e giuste le parole del presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco, che da ormai diversi mesi sta segnalando la carenza di finanziamenti per la manutenzione stradale del suo territorio, sollecitando al contempo il primo cittadino capitolino a un intervento urgente e risolutivo - spiega -. Una azione, quella di Gualtieri, rimasta purtroppo carta straccia che, anziché affrontare la questione, ha preferito rinchiudersi in un imbarazzante quanto assordante silenzio istituzionale: a dimostrazione che - prosegue - il centrosinistra al governo di Roma non ha evidentemente a cuore le sorti della comunità del Municipio Roma VI. È chiaro ed evidente che serva una inversione di rotta e auspichiamo che il sindaco Gualtieri esca dal torpore e ascolti il grido di allarme del presidente Franco - conclude -, stanziando le necessarie risorse economiche per ridare sicurezza e dignità infrastrutturale alle strade del Municipio Roma VI. Non c'è più tempo da perdere". (Com)