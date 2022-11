Libia: fonti stampa, previsti colloqui tra presidenti Parlamento e Senato con mediazione turca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della camera dei rappresentanti del popolo di Tobruk, in Libia orientale, Aguila Saleh si sta preparando a tenere un nuovo ciclo di colloqui con il presidente dell'Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, con la mediazione della Turchia nel tentativo di risolvere le divergenze in sospeso tra loro sulla "base costituzionale" per le elezioni presidenziali e parlamentari rinviati. Lo ha riferito il quotidiano "Asharq al Awsat", aggiungendo che Saleh era assente durante la sessione del parlamento tenuta ieri nella sua sede nella città di Bengasi citando fonti parlamentari secondo cui Saleh, che si prepara a visitare nuovamente la Turchia per incontrare Al Mishri, aveva tenuto colloqui al Cairo dove si trova da alcuni giorni.(Lit)