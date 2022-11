Libano: amministratrice Usaid arriva a Beirut per una visita di tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratrice dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power, è arrivata in Libano per una visita di tre giorni. Lo ha riferito l’emittente “Lbci”, secondo la quale la visita mira a “fornire sostegno al popolo libanese, in particolare a coloro che sono colpiti dalla crisi economica e umanitaria del Paese”. "Più della metà delle famiglie libanesi ha bisogno di una qualche forma di assistenza alimentare, una situazione che è stata esacerbata dalla guerra in Ucraina", ha affermato l’ambasciata Usa a Beirut il comunicato stampa. Durante la sua visita, Power incontrerà esponenti del governo libanese per discutere dell’attuazione di riforme urgenti, alcuni studenti, rifugiati e rappresentanti di aziende. (Lib)