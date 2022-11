Marche: serie di scosse di assestamento dopo il sisma di questa mattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse scosse di assestamento sono avvenute al largo delle coste marchigiane dopo il sisma 5.7 avvenuto questa mattina alle 7:07 al largo di Pesaro con ipocentro a 8 chilometri. La serie di scosse ha toccato picchi di magnitudo 4.0, 3.8, mentre l’ultima più forte si è attestata a un livello 2.7 della scala Richter e, secondo i dati forniti dall’Istituto di geofisica e vulcanologia (Ingv) è avvenuta intorno alle ore 8:31. Il sisma ha provocato attimi di panico in vari comuni delle Marche, dove si è deciso di chiudere in via precauzionale gli istituti scolastici. La sezione locale delle Ferrovie dello Stato ha inoltre disposto un blocco dei treni sulla linea Bologna-Ancona. Il terremoto è stato avvertito in diverse città italiane, fra cui Padova, Rimini e Roma, e in tre Paesi rivieraschi balcanici: Slovenia, Bosnia-Erzegovina e Croazia. (Res)