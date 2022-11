Giordania: re Abdullah II riceve delegazione Fao, focus su sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il re della Giordania Abdullah II ha ricevuto ad Amman una delegazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) per discutere della realizzazione di alcuni progetti volti a garantire la sicurezza alimentare del Regno. Lo ha riferito l’agenzia di stampa giordana “Petra”. Durante l’incontro, il re ha ringraziato l’organizzazione per il sostegno fornito al Paese nello sviluppo della strategia nazionale per la sicurezza alimentare e ha evidenziato la necessità di intensificare gli sforzi per uno stretto coordinamento a livello regionale e internazionale. Da parte sua, il direttore della Fao Qu Dongyu ha ricordato i programmi attuati dalla Fao nel Regno hashemita. All'incontro hanno partecipato il direttore dell'ufficio del re Jaafar Hassan e il ministro dell'Agricoltura Khaled al Hanaifat. (Lib)