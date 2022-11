Libia: inviato Usa visita sede missione Onu a Tripoli e incontra rappresentante speciale Bathily

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato degli Stati Uniti in Libia, l'ambasciatore Richard Norland, ha incontrato ieri il rappresentante speciale del segretario generale e capo della missione di supporto delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily durante visita alla sede della missione a Tripoli, per discutere la situazione politica. Lo ha riferito lo stesso Norland in un messaggio pubblicato dall'ambasciata statunitense sul profilo Twitter. “Ho avuto l'onore di incontrare ancora una volta il rappresentante speciale Bathily. Non vediamo l'ora di sostenere le iniziative delle Nazioni Unite che consentano ai leader politici e alle istituzioni libiche di concordare una tabella di marcia credibile per lo svolgimento delle elezioni il prima possibile", ha dichiarato il diplomatico Usa. Norland ha visitato ieri la capitale Tripoli, accompagnato dal direttore del dipartimento del Maghreb presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Joshua Harris, dall'incaricato d'affari degli Stati Uniti, Leslie Ordman, e dal team politico dell'ambasciata.(Lit)