Usa: Texas, la repubblicana De La Cruz vince un importante seggio alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata repubblicana Monica De La Cruz vincerà l'elezione per il 15mo distretto congressuale del Texas. Lo anticipa l'emittente televisiva "Cnn", ricordando che l'esito dell'elezione, importante per la definizione degli equilibri alla Camera dei rappresentanti Usa, era atteso dai Democratici, che nelle ultime settimane hanno sostanzialmente interrotto il sostegno alla loro candidata Michelle Vallejo. La vittoria di De La Cruz, candidata vicina all'ex presidente Donald Trump, conferma la crescente presa del Partito repubblicano sull'elettorato latinoamericano della valle del Rio Grande. (Was)