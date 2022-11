Libia: capo Alto consiglio di Stato discute con ambasciatore tedesco fascicolo posizioni sovrane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alto consiglio di Stato, il senato libico, Khaled al Mishri ha discusso con l'ambasciatore tedesco, Michael Onmacht, il fascicolo di nomina delle posizioni sovrane. Lo ha reso noto l'ufficio media del consiglio libico indicando che durante l'incontro, che si è tenuto presso la sede del consiglio nella capitale, Tripoli, si è discusso degli sforzi di quest'ultimo per raggiungere la stabilità in Libia attraverso l'attuazione della base costituzionale e delle leggi elettorali. Sono state discusse anche le posizioni e il meccanismo per scegliere un'autorità esecutiva in grado di tenere le elezioni il prima possibile.(Lit)