Usa: Wisconsin, governatore democratico Evers ottiene nuovo mandato

- Il governatore democratico uscente del Wisconsin, Tony Evers, ha ottenuto un nuovo mandato alla guida dello Stato ieri, nell'ambito delle elezioni di medio termine che si sono tenute negli Stati Uniti. Secondo le proiezioni dell'emittente televisiva "Cnn", Evers ha avuto la meglio sul suo avversario repubblicano, Rim Michels, consentendo così ai Democratici di mantenere il potere di veto in uno Stato dove i Repubblicani puntano alla maggioranza dei due terzi nella legislatura bicamerale. La vittoria di Evers potrebbe dunque impedire ai Repubblicani di varare nuove restrizioni al voto postale in quello Stato in vista delle elezioni presidenziali 2024. (Was)