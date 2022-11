Russia-Usa: ambasciatore russo Antonov, Washington limita viaggi dei diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato statunitense, senza fornire spiegazioni, può vietare ai diplomatici russi di lasciare la città di Washington. Lo ha riferito l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatolij Antonov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Per andare fuori città, tutti i diplomatici (russi) devono ora avvertire il Dipartimento di Stato del percorso esatto una o due settimane prima del viaggio. Inoltre, gli statunitensi possono rifiutare loro il permesse senza fornire spiegazioni", ha spiegato Antonov. Secondo l'ambasciatore, i russi sono costretti a lavorare in condizioni di numerose restrizioni che "vengono costantemente inventate". "L'ambasciata è diventata una specie di un fronte", ha concluso Antonov. (Rum)