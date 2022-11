Iraq: Dana Gas, produzione gas naturale nel Kurdistan aumentata dell’11 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di gas naturale nella regione autonoma del Kurdistan iracheno è aumentata dell’11nel 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno scordo. Lo ha dichiarato la compagnia emiratina Dana Gas in un comunicato ripreso dall’emittente curdo-irachena “Rudaw”. "Dana Gas ha registrato un profitto di oltre 161 milioni di dollari in tutte le sue attività industriali, rispetto a meno di 98 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno scorso", ha affermato la compagnia, registrando un aumento del profitto del 64 per cento su base annua. Secondo Dana Gas, l’aumento dei profitti è dovuto a un incremento dei prezzi globali del petrolio e alla “forte attività” registrata nella regione del Kurdistan. (Res)