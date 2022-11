Serbia: processo al clan criminale di Belivuk, uno degli obiettivi era presidente Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic sarebbe stato uno degli obiettivi del clan criminale di Veljko Belivuk. Lo ha confessato durante un'udienza al Tribunale speciale di Belgrado l'imputato Srdjan Lalic, uno dei membri del famigerato clan, sotto processo per sette omicidi gravi e una serie di altri reati. Lo riporta l'emittente "N1". Secondo le affermazioni di Lalic, il gruppo di Veljko Belivuk avrebbe pianificato l'assassinio del presidente Vucic, soprattutto "dopo la dichiarazione di guerra fatta alla mafia dal presidente serbo". Il primo ministro Ana Brnabic ha affermato che è chiaro che il clan di Belivuk era "pronto a cambiare il governo democraticamente eletto in Serbia" e che il "loro più grande avversario era il presidente serbo Aleksandar Vucic". "Grazie ai nostri servizi di sicurezza che hanno impedito l'assassinio del presidente della Serbia quando ha dichiarato guerra alla criminalità organizzata e alla mafia del Paese. Ma la lotta non è finita, i presidi e gli organizzatori principali sono ancora latitanti e fuori dalla portata dei nostri servizi", ha scritto la premier Brnabic su Twitter. (Seb)