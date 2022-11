Energia: Urso, con Pichetto Fratin sintonia, rigassificatori vanno fatti in tempo congruo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un braccio di ferro con il ministro Pichetto Fratin su Piombino? “Leggo cose che non sono avvenute, c’è piena sintonia anche nella squadra di governo su quello che dobbiamo fare e sull’emergenza energetica che riguarda la sicurezza nazionale. I cittadini vanno ascoltati, è doveroso. I rigassificatori vanno realizzati in tempo congruo sia a Ravenna che a Piombino”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio1. Soprattutto in Toscana bisogna "garantire delle compensazioni”, ha aggiunto. “Mi sto anche impegnando affinché vi sia una soluzione industriale significativa per l'acciaieria di Piombino, asset produttivo della città con il ripristino delle condizioni ambientali”, ha sottolineato il ministro.(Rin)