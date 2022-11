Difesa: sottosegretario Perego, 51 anni dalla tragedia della Meloria, in ricordo 46 vittime Folgore.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago ha ricordato in una nota la tragedia della Meloria quando il 9 novembre del 1971 un Hercules C-130 della Royal Air Force, decollato dall’aeroporto di Pisa per un’esercitazione congiunta italo-britannica in Sardegna, precipitò in mare nella zona delle Secche della Meloria. Non ci furono superstiti tra i 46 paracadutisti italiani a bordo e i sei membri dell’equipaggio britannici. Durante i difficili tentativi di recupero delle vittime, perì anche un sommozzatore, il sergente maggiore Giannino Caria, decorato con medaglia d’oro al valore civile. È fondamentale ricordare e commemorare questa tragedia”, afferma il sottosegretario di Stato “sia nei confronti del sacrificio dei caduti nell'espletamento del servizio, sia nei confronti di un corpo, quello dei paracadutisti della Folgore dell'Esercito Italiano, che è da sempre in prima linea quando il Paese chiama le Forze armate a svolgere compiti e missioni difficili e complesse”. L'Italia “può contare su Unità di così grande professionalità come la Folgore”, ha aggiunto Perego, “anche grazie al sacrificio di coloro che ne hanno costruito la storia, contribuendo a formarne il carattere indomito e lo spirito di servizio, forgiati e temprati dalle difficoltà del compito di servire la Patria al meglio delle proprie possibilità”.(Res)