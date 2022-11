Pil: Giorgetti, stime su terzo trimestre confermano sostanziale tenuta tessuto economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le recenti stime per il Pil relative al terzo trimestre dell’anno “hanno sorpreso al rialzo, confermando la sostanziale tenuta del tessuto economico nazionale”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in audizione nelle commissioni speciali congiunte di Camera e Senato nell’ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef). “La crescita congiunturale nel trimestre estivo, seppure in decelerazione rispetto ai trimestri precedenti, si è attestata allo 0,5 per cento grazie al forte contributo dei servizi. Questo risultato, che ha sorpreso la totalità dei previsori - ha evidenziato Giorgetti - ha consentito di migliorare la previsione di crescita tendenziale del Pil per l’anno in corso”.(Rin)