Spagna: medici di base e pediatri di Madrid indicono sciopero a partire del 21 novembre

- Il sindacato spagnolo Amyts ha indetto uno sciopero a tempo indeterminato dei medici e dei pediatri di base della Comunità di Madrid a partire dal 21 novembre, per denunciare il sovraccarico di cui soffrono i centri sanitari e la situazione di caos che si è venuta a creare con l'apertura del nuovo modello di emergenza extraospedaliera. Secondo quanto riferito in un comunicato, il sindacato ha evidenziato che i cittadini di Madrid "meritano un'assistenza primaria di qualità e di non dover aspettare più di una settimana per vedere il proprio medico di famiglia o il proprio pediatra", criticando l'immobilismo del governo locale di Isabel Diaz Ayuso nei confronti della situazione che vive la sanità madrilena e che sta "spingendo" i medici a partire verso altre comunità e Paesi "per le terribili condizioni di lavoro". (Spm)