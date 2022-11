Energia: Spagna, ognuna dei sette impianti nucleari dovrà conservare le sue scorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ognuno dei sette impianti nucleari spagnoli dovrà conservare le proprie scorie una volta cessata l'attività e avvenuto lo smantellamento. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", è quanto si legge nella bozza del settimo piano generale per i rifiuti radioattivi che il ministero della Transizione ecologica di Madrid ha inviato al Consiglio per la sicurezza nucleare (Csn) e alle regioni autonome. Fino ad alcuni giorni fa la ministra Teresa Ribera aveva lasciato aperta la porta, nelle varie bozze di questo piano, alla possibilità di avere un unico deposito centralizzato, opzione scelta dai governi precedenti, sia del Partito popolare (Pp) che del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe). Le comunità autonome avrebbero potuto esprimersi e offrire il permesso di costruire questo controverso impianto nel loro territorio. Ma fonti che hanno familiarità con l'intero processo spiegano che nessuna regione lo ha fatto. Tuttavia, teoricamente questi sette impianti di stoccaggio saranno temporanei perché la soluzione a lungo termine sarebbe un "deposito geologico profondo", che dovrebbe entrare in funzione nel 2073. Tuttavia, data l'incertezza di questa infrastruttura ognuna delle sette località in cui sono presenti centrali nucleari dovrà conservare le scorie a causa dell'impossibilità di raggiungere un consenso sufficiente per centralizzarle tutte in un unico impianto in Spagna.(Spm)