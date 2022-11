Usa: senatore Warnock, i risultati delle elezioni potrebbero arrivare domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per avere i risultati delle elezioni di medio termine in Georgia potrebbe essere necessario attendere fino a domani. Lo ha detto il senatore democratico uscente Raphael Warnock, parlando ai suoi sostenitori ad Atlanta questa mattina. “Non siamo sicuri che la corsa finisca oggi, forse c’è ancora del lavoro da fare. Quel che sappiamo è che quando avranno finito di contare i voti sarà chiaro che avrò battuto il mio avversario”, ha dichiarato Warnock, invitando gli elettori democratici ad “aver fede”. “Che sia stasera o domani, ascolteremo la voce del popolo della Georgia”, ha aggiunto. Al momento, con oltre il 95 per cento delle schede scrutinate, Warnock appare in vantaggio sul repubblicano Herschel Walker con il 49,3 per cento delle preferenze contro il 48,6 per cento. La Georgia è considerata uno degli Stati chiave per determinare i futuri equilibri politici nel Senato degli Stati Uniti.(Was)