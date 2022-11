Energia: Urso, andremo avanti con le trivelle, è un’urgenza per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle estrazioni di gas nel Mediterraneo tramite trivellazioni, contestate da alcuni territori, "andremo avanti lo stesso perché è una necessità del Paese. Sicuramente una delle urgenze che dobbiamo affrontare per garantire la continuità delle attività produttive e di imprese energivore che sono anche gioielli del made in Italy". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio1. ”Verrà tenuto conto di tutte le condizioni di rispetto ambientale. Il decreto non sospende, ovviamente, tutte le autorizzazioni che sono necessarie per realizzare concessioni ed estrazione del gas", ha aggiunto. Il governo è però "consapevole della rappresentanza dei territori: vogliamo tenere unito il Paese", e quindi "ascoltare il territorio è doveroso" ma "siamo consapevoli che le decisioni vanno assunte", ha evidenziato. (Rin)