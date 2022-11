Marche: avvertito anche nel Lazio sisma a 8km al largo di Pesaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è avvertita anche nel Lazio la scossa di terremoto di magnitudo 5.7 avvenuta questa mattina alle 7:07 al largo di Pesaro, nella costa marchigiana, con ipocentro a 8 chilometri. Le linee ferroviarie Bologna-Pescara e Ancona-Roma sono state sospese nei pressi di Ancona in via precauzionale per verifiche tecniche e sono in corso gli interventi dei tecnici per la regolare ripresa del traffico ferroviario. Diverse le segnalazioni sui social da parte di cittadini laziali e romani che affermano di aver sentito la scossa. Al momento non sono segnalati danni. Diverse le segnalazioni anche da altre parti d'Italia. (Rer)