Russia: produttori chiedono aumento dei dazi su elettronica importata dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori di elettronica della Russia hanno chiesto al governo di introdurre nuove misure a sostegno al loro settore, tra cui l'aumento e l'introduzione di nuovi dazi sui prodotti di elettronica importati con un rincaro del 5 per cento. Come ha riferito il quotidiano russo "Kommersant", si tratta di smartphone, laptop, sistemi di archiviazione e altri apparecchi, attualmente non soggetti alle imposte. Le proposte, secondo "Kommersant", sono già state discusse con il ministero dell'Economia, quello dell'Industria e del Commercio e con il ministero dello Sviluppo digitale. Si specifica che, dall'inizio dell'operazione speciale in Ucraina, i dicasteri hanno ripetutamente discusso l'aumento dei dazi sugli apparecchi importati, che le aziende russe possono di produrre o assemblare da sole. (Rum)