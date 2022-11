Nadef: Giorgetti, stime prefigurano variazione negativa Pil nell'ultima parte dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime interne “prefigurano per l’ultima parte dell’anno una variazione negativa del Pil, che sconterebbe un arretramento del valore aggiunto dell’industria e un rallentamento della crescita del settore dei servizi”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in audizione nelle commissioni speciali congiunte di Camera e Senato nell’ambito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef). “Il sorprendente e positivo andamento dell’attività economica rilevato nel terzo trimestre dell’anno si inserisce – ha spiegato Giorgetti – in un contesto macroeconomico gravato dal peggioramento degli indicatori qualitativi, già prefigurato a fine settembre. Le indagini Istat sul clima di fiducia delle imprese e dei consumatori continuano a delineare un quadro dominato dall’incertezza e dal deteriorarsi delle aspettative, colto anche dall’evoluzione degli indici Pmi che, già dallo scorso luglio, si collocano al di sotto della soglia di espansione”.(Rin)