Lazio: Vincenzi (Pd), con collegato di bilancio chiudiamo amministrazione Zingaretti

24 luglio 2021

- Il consiglio regionale del Lazio "chiude con il collegato alla legge di bilancio il ciclo dell'amministrazione Zingaretti, che in questi dieci anni ha avuto come obiettivo quello di cambiare il volto della nostra Regione". Lo afferma in una nota il presidente del consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi. "Tra i principali risultati quello di ridurre i costi della gestione, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, delle imprese e degli altri enti - spiega -. Introduciamo innovazioni importanti per le comunità, come il reddito energetico regionale e il fondo per compensare i costi del riscaldamento negli Ater. Una linea politica che ha messo al primo posto il territorio e le nostre comunità - sottolinea -. Grazie a Nicola Zingaretti, al vicepresidente Daniele Leodori, a tutta la giunta, alle consigliere e ai consiglieri per il buon lavoro svolto in questi anni, con i quali ho avuto l'onore di collaborare e farne parte". (Com)