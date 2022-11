Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nella notte e fino al primo mattino da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, quindi progressive schiarite sui settori occidentali e in estensione anche a est nel pomeriggio fino a poco nuvoloso; in serata addensamenti su fascia pedemontana e rilievi prealpini. Precipitazioni residue nella notte fino al primo mattino sui settori centro-orientali della Regione, neve sulle Retiche orientali oltre i 1800 metri circa. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve rialzo. In pianura minime attorno a 11°C, massime a circa 17°C.(Rem)